Pedra nos rins: sintomas e cuidados necessários

Para o diagnóstico, o médico contará com a ajuda de exames como ultrassonografias e tomografias computadorizadas. Como forma de prevenção, é importante manter hábitos saudáveis, priorizando uma dieta equilibrada, com a redução de sal e o aumento do consumo de água.

De acordo com os especialistas, os cálculos são formações naturais por diversas substâncias existentes na urina. As fortes dores são provocadas exatamente pela migração dessas pedras dos rins para a bexiga. Em alguns casos, porém, os sintomas podendo até mesmo não existir.

As fortes dores são características do cálculo, também conhecido como pedra nos rins. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 15% da população pode apresentar, em algum momento da vida, pelo menos um episódio.

