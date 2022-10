PC pede ajuda para encontrar suspeito de matar ex-presidente do Coroado em Manaus

Na ocasião, ele afirma que “vai fazer o mal com que não tem nada a ver com a situação” dele e avisa que tudo será transmitido pela rede social.

Antes do crime, Kauã fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook com Chiquinho o intimidando com a tesoura.

Para o delegado Fábio Silva, não há dúvidas de que o acusado foi o autor do homicídio de Chiquinho, morto com mais de 20 tesouradas pela cabeça e corpo, na manhã de hoje (16).

Manaus/AM – Kauã, mais conhecido como “Júnior Menor”, 19, está sendo procurado pela Polícia Civil pela morte do ex-presidente do bairro Coroado, Chiquinho Ribeiro.

