Paulo Cupertino enfrenta 1º audiência pela morte do ator Rafael Miguel

No momento da ação, Rafael e os pais estavam onde a jovem de 18 morava com a mãe. Paulo foi até lá e atirou várias vezes contra eles. Rafael levou 13 tiros na ocasião, tudo foi filmado por câmeras de segurança da rua.

Paulo responde por triplo homicídio qualificado por motivo fútil. Na época do crime, ele matou Rafael por não aceitar o namoro da filha dele com o ator.

Outros dois amigos dele que são réus no processo por o ajudarem a fugir durante todo esse tempo também serão ouvidos. Desde o dia do crime, Cupertino empreendeu uma fuga frenética passando por vários estados e até países.

