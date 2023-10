Parque Cidade da Criança realiza evento em comemoração ao Dia das Crianças

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus realiza um evento em comemoração ao “Dia das Crianças, nesta quinta-feira (12), das 9h às 17h, no Parque Cidade das Crianças, localizado na rua Castro Alves, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul. O evento tem como objetivo celebrar, educar e encantar as crianças, proporcionando um dia de amor, alegria e aprendizado, fazendo do dia uma experiência inesquecível para todas elas. Circuito interativo, oficina de artes, apresentação de fantoches, boneco Luizinho, palhaço Lero-Lero, Mr. Alain, o cuspidor de fogo, pintura facial, tirolesa, personagens vivos, atividades para crianças com deficiência e muito mais fazem parte da programação.

