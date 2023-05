Pânico: Homem abre porta de avião no ar e deixa 12 pessoas feridas

De acordo com a empresa Asiana Airlines, a aeronave vinha da ilha de Jeju para Daegu e se preparava para pousar. Ela estava a cerca de 700 pés acima do solo, quando o passageiro, de 30 anos, puxou a porta.

Um homem causou pânico durante um voo, nesta sexta-feira (26), ao abrir a porta do avião enquanto ele ainda estava no ar na Coreia do Sul.

