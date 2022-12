Pai de 17 filhos, idoso é encontrado abandonado com corpo cheio de formiga

Segundo o delegado Paulo Henrique Tomaz Moreira, o idoso estava aos cuidados de uma sobrinha de 37 anos, que informou que não trabalha e mantém os custos da família e do idoso, com o benefício que ele recebe, já que nenhum dos 17 filhos dele não oferece ajuda.

A polícia teve conhecimento após a denúncia dos próprios trabalhadores, que ficaram indignados com a situação. Eles disseram que foram até a residência suspender o serviço elétrico, mas ao chegarem no local, observaram que o morador estava em total condições de abandono.

