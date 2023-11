Padrasto é preso por estuprar enteada durante quatro anos em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 38 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nessa quinta-feira (09/11), por estuprar a própria enteada por quatro anos em Manaus. Conforme a polícia, os abusos começaram quando a criança ainda tinha 7 anos e perduraram até os 11 anos.

A mãe sabia do crime do marido, mas ignorou os fatos contados várias vezes pela filha. De acordo com a delegada Joyce Coelho, as investigações iniciaram no dia 26 de setembro, após a vítima criar coragem e revelar os abusos para um professor de jiu-jítsu.

O homem acionou o Conselho Tutelar e o caso foi denunciado na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

“A vítima encontrou no professor uma forma de pedir ajuda, após sofrer abuso sexual durante vários anos, pois já havia contado o fato inúmeras vezes para sua mãe, que negou ajudá-la”, disse a delegada.

Os abusos aconteciam quando a mãe dela estava no trabalho e a criança ficava sozinha com o padrasto. Após três anos sofrendo violência sexual, aos 10, o acusado passou a agredi-la fisicamente também durante os abusos.

“O autor agia com muita agressividade, utilizava da violência física para cometer os abusos no dia a dia como também para ‘corrigir’ as atitudes da criança, além de sempre descredibilizar a palavra dela, dizendo que ela não era confiável”, relatou Joyce.

A delegada relata que uma vez a mãe da menina chegou a confrontar o marido, mas ele alegou que ela estava ‘sonhando’, e a mulher acreditou e pediu para que a filha parasse de inventar histórias.

Joyce conta que como forma de fugir do acusado, a menina pediu para praticar jiu-jítsu, futebol, e até estudar a tarde, período em que geralmente ficava sozinha em casa.

Logo após a denúncia, foi possível constatar a veracidade dos fatos e a Justiça decretou a prisão preventiva do homem. Ele foi localizado e preso em uma via pública do bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus.

O padrasto responderá por estupro de vulnerável e lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

A mãe da criança poderá responder pelo crime de omissão, por não ter socorrido a filha. Agora, a vítima está sob a guarda do pai e vai receber acompanhamento médico e psicológico.