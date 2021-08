Osteoporose: idosos devem ter cuidado com as quedas

A primeira queda na terceira idade pode reservar apenas o susto. Mesmo em casos que ocorrem pequenas fraturas, muitos acabam atribuindo o problema para a falta de atenção ou de sorte. Entretanto, é muito importante nesta fase ficar atento com a osteoporose.

Isso porque diagnosticar o problema tardiamente pode causar transtornos maiores, prejudicando a qualidade de vida. O ideal é observar assim que surgem as primeiras fraturas.

Com isso, é muito importante consultar um médico especialista para a realização dos exames necessários e, consequentemente, o início do melhor tratamento.

Orientações

Relacionada com a idade, a osteoporose está relacionada com a mudança no processo de regeneração celular, que deixa que ocorrer como em outras fases da vida. Dessa forma, os ossos ficam mais vulneráveis.

Estima-se que aproximadamente 10 milhões de pessoas sofram com a doença no País. As mulheres são as mais prejudicadas por causa do estrógeno.

Apesar de alguns sinais, a doença não apresenta sintomas. Por isso, é possível que o paciente sofra com determinadas lesões sem receber o diagnóstico correto para a prevenção necessária.

Por conta disso, é necessário consultar um médico regularmente para uma avaliação completa. Além disso, hábitos saudáveis contribuem para a prevenção da doença, como uma alimentação saudável e a prática regular de atividade física.