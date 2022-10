Ossada humana é encontrada às margens de rio na Feira da Manaus Moderna

O IML também já está a caminho para fazer a remoção dos restos mortais. Nos últimos dias, várias ossadas têm sido trazidas pelas águas dos rios tanto em Manaus como em cidade no interior do Amazonas.

Manaus/AM – Uma ossada humana foi encontrada às margens do rio na Feira da Manaus Moderna, no Centro, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (19).

