Quando a reportagem presta um grande serviço ao público

Residência Universitária e orientação para denunciar casos de estupro. Duas matérias que se revelam em serviços à população, publicadas hoje, no Portal do Holanda. A primeira informa que um prédio de quatro andares, com 38 apartamentos, beneficiará 112 estudantes da Ufam (Universidade Federal do Amazonas), sendo dois destinados a portadores de deficiência física. Prédio de Residência Universitária, investimento de R$ 12 milhões. Pronto para morar.

Segundo a reportagem, “a Residência está pronta, apta para ocupação”, tem “geladeira, máquina de lavar, fogão e armário”, além de extintores de incêndio. O texto informa a localização do prédio e dá outras informações aos leitores em geral e aos universitários, em particular. Ou futuros acadêmicos, que podem ter uma opção de moradia em Manaus, enquanto batalham por um canudo de curso superior.

Sobre a segunda reportagem, a entrevista com a delegada Débora Mafra explica como devem ser feitas denúncias sobre estupro de criança ou pessoa vulnerável, o tempo para registrar um BO (Boletim de Ocorrência). O texto informa não apenas sobre os crimes, as leis e o tempo de reclusão para os abusadores, por exemplo, mas também cita os locais onde as vítimas podem ser atendidas. É uma louvável prestação de serviço ao público, ao leitor do Portal do Holanda.

O comentário da coluna sobre as duas matérias, leva em conta o fato de que a Ufam, criada em 1909 com o nome de Escola Universitária Livre de Manaus, é a primeira e única instituição federal do Amazonas. Tal fato, por si só, já demonstra a sua importância para os amazonenses. Do outro lado, a violência que é o estupro contra crianças, adolescentes e pessoas vulneráveis, mostrada em números assustadores, não pode ser deixado de lado pela imprensa.