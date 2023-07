Perguntar pode fazer a diferença

Jair Bolsonaro escondeu o número de mortes pela Covid-19. Relatórios da Abin (Agência Brasileira de Inteligência),divulgados hoje, trazem essa informação e confirmam outras: o ex-presidente do Brasil também ignorou o risco de colapso na Saúde, ao ignorar recomendações sobre isolamento social e vacinação contra o vírus. Notícia nacional que relembrou a crise de oxigênio em hospitais de Manaus (janeiro de 2021) e foi reproduzida nos veículos de comunicação local. Inclusive no Portal do Holanda.https://portaldoholanda.com.br/amazonas/bolsonaro-ignorou-varios-alertas-sobre-falta-de-oxigenio-no-amazonas-indicam-relatorios



Os relatórios, conforme apurou a Folha de S. Paulo, foram produzidos entre março de 2020 e julho de 2021. Reportagens nacionais lembram que, na fase crítica da falta de oxigênio para o tratamento de pacientes em estado grave de Covid-19, em Manaus, o ministro da Saúde era Eduardo Pazuello. E havia suspeitas de omissão do Ministério, pela demora em ajudar o Amazonas, especialmente a capital Manaus. Além de tudo, o próprio Bolsonaro chegou a imitar uma pessoa com falta de ar. Fazia piada com a vacina. “Se você virar um jacaré, problema de você. Como é que você pode obrigar alguém a tomar vacina que não se completou a 3ª fase ainda, que está na experimental?”, recordou a revista IstoÉ, nesta sexta-feira 28.



Ao enfatizar pormenores diretamente sobre o ex-presidente, a coluna tenta apenas chamar a atenção para o fato de que Jair Bolsonaro é, além de tudo, um Cidadão do Amazonas. Honraria concedida pela Aleam (Assembleia Legislativa do Amazonas). Na eleição de 2022, teve 60% dos votos válidos em Manaus. Dentre os 24 deputados estaduais, três estão no PL, o seu partido (Cabo Maciel, Débora Menezes e Delegado Péricles). Débora, aliás, aprovou projeto para a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também ser agraciada com o título de Cidadã do Amazonas.



Na Câmara dos Deputados, dos oito representantes da população amazonense, um é do PL (Capitão Alberto Neto). O que esses parlamentares teriam a dizer dos relatórios da Abin sobre as atitudes de Bolsonaro diante da pandemia da Covid-19, que matou milhares de brasileiros, incluindo mais de 14 mil no Estado onde moram seus eleitores? Talvez até contestassem ou desmentissem a Abin. Mas, como saber? Afinal, ninguém perguntou. Pelo menos até agora. E se não tem pergunta, também não existe resposta. Não existe efeito sem causa.

P.S.

“Para o meu governo, qualquer vacina, antes de ser disponibilizada à população, deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e certificada pela Anvisa. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém”.

“Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina”.



“Como sempre, eu nunca fugi da verdade, eu te digo: eu não vou tomar vacina. E ponto final. Se alguém acha que a minha vida está em risco, o problema é meu. E ponto final”.



“Vai comprar vacina. Só se for na casa da sua mãe”.