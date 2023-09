Passo a Paço… Um passo atrás… Qual o caminho certo?

Um evento que se pensava majestoso para comemorar a Semana da Pátria no Amazonas, com apresentação de artistas regionais, nacionais e internacionais, quase afunda, com a entrada em cena de um ator inesperado: o TCE (Tribunal de Contas do Estado). Porém, entre “sim” e não” de conselheiros da Corte e voz da Justiça, a festa se revelou num grande acontecimento na cidade de Manaus, pelo menos nas duas primeiras noites. Neste 7 de Setembro, quando se comemora a Independência do Brasil da Coroa Portuguesa, é esperado que a última noite do festival #SouManaus Passo Paço 2023, no centro histórico da cidade, atraia a mesma multidão entusiasmada que ali compareceu nos dias 5 e 6. Uma das atrações de hoje é o festejado padre Fábio de Melo.

De acordo com o prefeito David Almeida (Avante), na primeira noite, quando o famoso DJ francês David Guetta foi a principal atração, mais de 100 mil pessoas participaram do festival. Na quarta-feira 6, conforme informou em entrevista coletiva, o público estimado passou de 170 mil. E até o momento em que este texto foi escrito, não havia notícias sobre qualquer tipo de violência. Na imprensa em geral, relatos sobre o entusiasmo do público com os shows de Zeca Pagodinho e Lobão, por exemplo. Mas, afinal, se tudo deu certo, por que o conselheiro Josué Neto entendeu que deveria suspender a venda de ingressos para o evento? E tentou duas vezes, numa delas indo de encontro à decisão do presidente da corte, Érico Desterro.

Josué Neto acatou representação do vereador William Alemão, que alegou falta de transparência no contrato entre a prefeitura e a empresa que estava vendendo parte dos ingressos. No dia 30 de agosto, publicou a decisão no Diário Oficial eletrônico do TCE e deu 24 horas para a prefeitura se explicar. No dia 1º de setembro, Desterro derrubou a decisão de Josué Neto, após analisar e acatar argumentos da prefeitura. Ou seja: permitiu a venda dos ingressos. Começou então o vaivém. No dia 4 de setembro, Josué Neto ignorou a decisão do presidente e manteve a sua própria decisão de 30 de agosto. Criou-se um impasse, faltando apenas um dia para o início do festival. Daí veio o Tribunal de Justiça clarear as ideias.

Ao analisar o caso, o juiz Everaldo da Silva Lima, plantonista da 4ª Vara de Fazenda Pública do TJ-AM (Tribunal de Justiça do Amazonas), negou o pedido da Defensoria Pública (para suspender a venda de ingressos), lembrou que a comercialização estava sendo feita por empresa privada, selecionada por Chamada Pública, e que havia pago R$ 2 milhões para ter direito de vender parte dos ingressos. Argumentou: “Assim, não se pode dizer que a gestão destes (sic) ingressos vem sendo realizado por meio de verba pública”. Com a determinação judicial, o #SouManaus Passo a Paço 2023 pode ser realizado, com a permissão de vender 2,5 mil ingressos, de um total de 160 mil, gratuitos.

Sobre essa questão de ingressos, foi anunciado que a pulseira (que dá direito a entrada), podia ser adquirida com a doação de 30 garrafas PET ou 1 kg de alimento não perecível. Quanto a ingressos para camarotes e frontstage (“no chão em frente ao palco, com acessos privilegiados, com área de descanso, banheiros exclusivos, sistema de bar e garçons”), os preços divulgados na imprensa variavam de R$ 30 a R$ 30 mil. Ainda de acordo com o noticiário, mais de 600 artistas da Região Norte deveriam participar da programação que se estende pelas áreas do Coreto, Praça Dom Pedro II, Teatro da Instalação e palcos alternativos.

Nos palcos, shows de samba, rock, pop, funk, sertanejo e gospel. Gêneros musicais para todos os gostos e outras manifestações artísticas. Fotos e vídeos bombando nas redes sociais. Na cobertura feita pelos veículos de comunicação, entusiasmo também não faltou. Alguns exemplos:

“David Guetta leva multidão ao delírio no SouManaus Passo a Paço”.

“O cantor sertanejo Murillo Huff agitou o público que prestigiou o palco Amazona”.

“Zeca Pagodinho esbanja simpatia em segunda noite do #SouManaus Passo a Paço”.

“Marina Sena agita público na 2ª noite do “SouManaus”.

“Espetáculo teatral ´O Homem da Cabeça de Papelão´encanta público no #SouManaus Passo a Paço 2023”.

“Show culinário de renome internacional, chefe Erick Jacquin encanta no #SouManaus 2023”.

Em resumo: a festa que movimentou o centro histórico de Manaus termina hoje. Resta saber se o TCE e a Justiça serão chamados para novos questionamentos. Na coluna Bastidores da Política, sob o título “O TCE com a imagem trincada”, o diretor-geral deste portal, Raimundo de Holanda, critica o posicionamento do conselheiro Josué Neto. “O tempo de julgar eventuais irregularidades ocorridas no “Sou Manaus” vai chegar, mas ao dizer que o descumprimento de medida adotada e questionada pelo presidente da Corte ´implicará no julgamento irregular das contas da Manauscult´, é antecipar um voto condenatório, sem conferir à parte o direito a ampla defesa e o contraditório”, escreveu.

Agora é esperar o próximo capítulo. Se houver.