A GUERRA QUE NÃO PAROU NO NATAL

Certo que toda e qualquer data que norteia a rotina das pessoas, seja dia da semana, do mês ou do ano, é apenas uma convenção transformada em calendário. Logo, tudo de bom ou ruim pode acontecer a qualquer momento, inclusive no dia do Natal, antes, durante ou depois da Ceia. É fato, que a imprensa tem obrigação de mostrar. E sempre mostra. O noticiário deste 25 desde dezembro, data em que o mundo cristão comemora o nascimento de Jesus, demonstra essa realidade. Aqui, alhures e algures, as diversas formas de guerra continuaram tirando vidas humanas, no mesmo instante em que pessoas confraternizavam, trocavam presentes. E além de ações humanas diretas, fenômenos da natureza, como as chuvas, também causaram grandes prejuízos na mesma data, a exemplo do que aconteceu em Manaus.

Com a manchete “em pleno Natal, enxurrada invade casa e família perde tudo em Manaus”, o Portal do Holanda (mostrou foto e vídeo) informa que, com a força da água, na manhã da segunda-feira 25, todos os imóveis da residência foram destruídos. Nesse caso, há a suspeita de que havia água represada em uma obra irregular na área. A família acordou com o barulho da água invadindo a casa, onde moravam também pessoas idosas. Nem há espaço para citar as muitas notícias ruins aqui mesmo do Amazonas. Apenas mais uma, vinda de Eirunepé (a 1.160 km de Manaus): no domingo 24, véspera de Natal, um casal foi preso. Motivo: a denúncia de que um menino de 10 anos era mantido em cárcere privado, pelo próprio pai e a madrasta. Com frequência, o menino era trancado em uma casa de cachorro (o caso bem poderia servir de pauta jornalística deste portal).

O LADO DA ALEGRIA E DA BONDADE



As duas últimas semanas de dezembro, que marcam o fim de cada ano do calendário gregoriano, trazem o Natal e o Ano Novo, datas em que se renovam as esperanças por melhores dias. A essa altura, aliás, os pensamentos já estão voltados para a hora do tradicional “Adeus, Ano Velho”, seguido de “Feliz Ano Novo”, no dia 31. O refrão, na prática, já é quase um hino. Se, no período natalino, a virtude “bondade” é quase uma obrigação, na chegada do “Ano Novo” a alegria comanda. Até porque já é um “esquenta” para o Carnaval. Diga-se que, em ambas as festas, o poder público também ajuda muito. A proposta é ampliar as opções para a maioria da população.



No caso de Manaus, teve exposição de carros alegóricos dentro da programação “Parada Natalina” e show de luzes com drones. Uma rápida busca na internet mostra que as prefeituras do interior têm programação de festa e entretenimento para os moradores. Um projeto organizado por voluntários, chamado “Amigos do Papai Noel”, faz chegar presente de Natal para crianças de áreas ribeirinhas, aqui no Amazonas. Os voluntários usam embarcações para chegar às localidades. Não é tarefa fácil chegar aos lugares mais distantes. Ideia louvável e que deve ser registrado.



Para não dizer que se falou mais em desgraças do que em alegrias.