Criminalidade: que tal ouvir a ciência?

Violência humana é assunto diário na imprensa. E relatos de homicídios são ainda mais chocantes quando praticados com requintes de crueldade. Nesta quinta-feira 20, aqui em Manaus, uma cabeça humana foi encontrada dentro de uma bolsa. Junto, um bilhete supostamente escrito por algum integrante de facção criminosa. “Eu somava na safadeza do Alan Índio. Hoje estou no inferno por isso. Aguardo vcs que faz safadeza também aqui. Vou guardar um canto pra vcs”. De acordo com o que pode ser lido no Portal do Holanda, o recado termina assim: “assassino de CV e c*lixo”. https://portaldoholanda.com.br/policial/cabeca-humana-e-encontrada-dentro-de-bolsa-com-bilhete-de-faccao-em-manaus

A notícia teve destaque em todos os veículos de comunicação, a polícia falou sobre o caso. ”A polícia acredita que a cabeça pertence ao homem que foi achado esquartejado, mais cedo, na comunidade Mundo Novo, em Flores. O corpo dele tinha várias perfurações de faca”, lê-se no portal. Tem mais: “Além da cabeça, os peritos encontraram ainda alguns dedos dentro do saco que estava na bolsa. O que pode confirmar que a cabeça era mesmo da vítima esquartejada. Isso porque uma das mãos achadas na comunidade estava sem os dedos. Os membros foram recolhidos e encaminhados para IML. A Polícia Civil investiga o caso como guerra entre facções”.

É preciso registrar que neste mesmo dia, hoje, o Anuário da Segurança Pública divulgou que o Amazonas aparece como terceiro Estado com a maior taxa de mortes por violência no país. No último dia 17, um vigilante foi assassinado enquanto trabalhava, num shopping da cidade. E quanto a outros crimes? Estupro de mulheres, de crianças e adolescentes, assalto e violência em shopping center (local considerado seguro, quando do seu surgimento). A sensação é a de que já não existe segurança em lugar nenhum e todo tipo de violência ficou banalizado, fazendo parte da rotina.

Crimes, inclusive os mais bárbaros, sempre existiram, estão aí os livros de literatura e História para comprovar. Mas existem os estudiosos do comportamento humano, por exemplo. Há que se buscar a ciência para esclarecer e ajudar no entendimento de questões iguais a essa da violência. Entender as causas do aumento da violência aqui no Amazonas e o significado de não apenas tirar a vida de uma pessoa, mas também torturar, mutilar, esquartejar. Sugestão da coluna ao Portal do Holanda: ouvir a ciência. Sociólogos, psicólogos, psicanalistas ou quaisquer outros estudiosos, podem trazer uma grande contribuição para um melhor entendimento dessa questão.

Essa questão da violência chegou a um ponto em que essas pessoas barbaramente assassinadas, mutiladas ou esquartejadas, se tornam apenas um número na estatística. Perdem a identificação. Autoridades policiais procuram os criminosos. Mas quem foi a vítima, se está irreconhecível porque só existe um corpo ou apenas uma cabeça mutilada? É preciso ouvir a ciência, é preciso buscar respostas na ciência. Autoridades da segurança desempenham o seu papel.

Vamos de ciência, Portal do Holanda?