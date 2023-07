Ano pré-eleitoral e a movimentação na política

Faltando pouco mais de um ano e três meses para a eleição municipal, começa a movimentação política para o momento de escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O Amazonas, maior Estado do Brasil em extensão territorial, tem 62 municípios, incluindo Manaus. E apenas na capital pode haver segundo turno na eleição, uma vez que nenhum outro município amazonense tem mais de 200 mil eleitores.



Um exemplo de movimentação política acaba de acontecer na Câmara Municipal de Manaus: o presidente, Caio André, assumiu a presidência do Podemos, partido que incorporou o PSC (Partido Social Cristão), conforme matéria publicada nesta terça-feira 18, no Portal do Holanda. https://portaldoholanda.com.br/manaus/caio-andre-a … Caio André foi eleito pelo PSC, na eleição 2020.



Ainda de acordo com a matéria, o Podemos “passa a ter uma das maiores bancadas da CMM: Caio André, Allan Campelo, Daniel Vasconcelos, Roberto Sabino e Rodrigo Guedes”. “Esse é o número de vereadores que forma a bancada do Avante, partido do prefeito David Almeida”, lê-se no texto.



A proximidade da próxima eleição (uma espécie de prévia para o pleito de 2026) leva a acordos, desacordos, novas alianças/parcerias. Adversários da última eleição podem ser aliados na eleição da hora. É o chamado dinamismo da política.



É também um grande desafio para quem faz a cobertura política nesses tempos mais “quentes”. Acordos podem durar pouco tempo. A política nacional não está dissociada da política local nas eleições municipais. Deputados federais e senadores do Estado têm participação efetiva em toda a movimentação da eleição municipal. Todo esse cenário precisa de muita atenção dos repórteres de política. O Portal do Holanda, se quiser ter uma participação realmente efetiva na cobertura de tão importante momento da democracia, não medirá esforços para mostrar aos seus leitores o melhor trabalho.