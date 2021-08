Yuri Mansur fecha em 20º no individual do hipismo nas Olimpíadas

Os jóqueis que conseguiram passar pelo trajeto sem nenhuma punição foram: Maikel van der Vleuten, da Holanda, Henrik von Eckermann, da Suécia, Ben Maher, do Reino Unido, Peder Fredicson, da Suécia, Daisuke Fukushima, do Japão e a amazona Malin Baryard-Johnsson, da Suécia. Eles voltarão ao circuito para o desempate.

O brasileiro Yuri Mansur ficou na 20ª posição na final do salto individual do hipismo nas Olimpíadas de Tóquio. Durante a prova nesta quarta-feira (4), o cavalo derrubou dois obstáculos, e ele recebeu punição de oito pontos.

