Vôlei de praia: Ana Patrícia e Rebecca sofrem 1ª derrota nas Olimpíadas

De acordo com a Agência Brasil, a dupla brasileira enfrenta Kelly Claes e Sarah Sponcil na próxima sexta-feira (30), em busca de uma vaga para as oitavas de final.

As brasileiras do vôlei de praia, Ana Patrícia e Rebecca, foram derrotadas por Tina Graudina e Anastasija Kravcenoka, da Letônia, por 2 sets a 1, na madrugada desta quarta-feira (28) nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.