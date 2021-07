Velocista Blessing Okagbare é suspensa das Olimpíadas por doping

De acordo com a Folha de São Paulo, o teste foi realizado fora do período de competição, no dia 19 de julho, mas foi feito apenas quatro dias antes do início dos Jogos Olímpicos. Blessing pode solicitar que a amostra "B" seja analisada.

