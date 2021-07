Simone Biles agradece apoio após desistir da final das Olimpíadas

A ginasta Simone Biles agradeceu o apoio que tem recebido após desistir de disputar as finais do individual geral da ginástica nas Olimpíadas de Tóquio.

"O amor e o apoio que recebi me fizeram perceber que sou mais do que minhas realizações e ginástica nas quais nunca acreditei antes", escreveu no Twitter.

the outpouring love & support I’ve received has made me realize I’m more than my accomplishments and gymnastics which I never truly believed before.