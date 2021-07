Olimpíadas: Brasil perde para os EUA no vôlei de praia feminino

Em caso de vitória da Letônia, as brasileiras avançam, já que ainda estão entre as duas melhores duplas, em 3º lugar. Se a dupla da Quênia vencer, o Brasil ainda termina em 2º lugar, ficando em melhor situação.

Kelly Claes e Sarah Sponcil levaram a melhor na disputa contra as brasileiras Ana Patrícia e Rebecca, no Shiokaze Park, em Tóquio, no Japão.

Os Estados Unidos venceram o Brasil por 2 sets a 1 no vôlei de praia feminino, na partida válida última rodada dos grupos, que teve início às 21h da noite desta sexta-feira (31) no horário de Brasília.

