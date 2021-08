Olimpíadas: Bia Ferreira vai à disputa do ouro no boxe

"Eu quero (a medalha) dourada, vou brigar até o fim. Vamos adiante, vamos subir no pódio, ficar no lugar mais alto e ouvir o nosso hino. Vai ser difícil tirar ela de mim. Treinei o tempo todo pra isso", declarou Bia após a luta.

