No hipismo, Marcelo Tosi estreia em 10º lugar nas Olimpíadas de Tóquio

O cavaleiro Marcelo Tosi, montando Genfly, ficou na 10ª posição do hipismo na Olimpíada de Tóquio. Ele garantiu, nesta quinta-feira (29), 31,5 pontos, o equivalente a 68,5% do aproveitamento, no adestramento.

De acordo com a Agência Brasil, o britânico Oliver Townend, liderou a competição com 23,6 pontos, e o segundo melhor é o chinês Alex Hua Tian, com 23,9.

Já nesta sexta-feira (30), Rafael Losano e Carlos Parro, com Goliath, seguem na competição.