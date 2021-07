Natação: Brasil termina prova de revezamento na última posição

A equipe brasileira formada por Fernando Scheffer, Murilo Sartori, Breno Correia e Luiz Altamir terminou a prova em 7min8s22. De acordo com a Agência Brasil, a medalha de ouro ficou com a Grã-Bretanha ao finalizar a prova em 6min58s58.

O Brasil terminou a final do revezamento 4x200 metros estilo livre, na oitava, e última, posição, da Olimpíada de Tóquio, no Japão, na madrugada desta quarta-feira (28) no Centro Aquático.

