Mayra Aguiar estreia nas Olimpíadas com vitória por ippon em 40 segundos

De acordo com a Folha de São Paulo, Mayra avança para as quartas de final.

A judoca brasileira Mayra Aguiar estreou, nesta quinta-feira (29), nas Olimpíadas de Tóquio com uma vitória aos 40 segundos no tatame. Ela representa o Brasil na categoria até 78 kg e conseguiu um ippon ao derrubar a israelense Inbar Lanir.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.