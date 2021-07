Judoca Maria Portela é eliminada das Olimpíadas após luta polêmica

De acordo com o Globo Esporte, Portela representa o Brasil na categoria 70kg feminina e foi eliminada ao receber o terceiro shido, a punição mais leve do judô, quando o combate se arrastava por quase 15 minutos. A brasileira também teve um wazari não computado pelo juiz, o mexicano Everaldo Garcia.

