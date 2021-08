Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficam em 4º lugar no C2 em Tóquio

Isaquias Queiroz e Jacky Godmann ficaram fora do pódio no C2 1000 da canoagem, nesta segunda-feira (02), Olimpíadas de Tóquio. Eles terminaram a prova em 4º lugar com 3min27s603.

De acordo com a Agência Brasil, a dupla cubana Serguey Torres Madrigal e Fernando Jorge Enriquez ficou com a medalha de ouroc. Em seguida, a medalha de prata ficou com os chineses Hao Liu Pengfei Zheng e a de bronze com os alemães Sebastian Brendel e Tim Hecke.