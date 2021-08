Isaquias Queiroz avança direto à semifinal dos C1 1000 m nas Olimpíadas

Isaquias Queiroz venceu a bateria e garantiu vaga nas semifinais do C1 1.000m na canoagem de velocidade, nesta quinta-feira (05), nas Olimpíadas de Tóquio. Ele terminou a prova com 3:59.894 e não precisará disputar as quartas de final.

"Nos dias anteriores, eu fui bem com o Jacky (Godmann) no C2, quarto lugar não é para todo mundo, é uma grande colocação. Mas eu estou com uma raiva, vontade de ganhar. Claro, isso não quer dizer que vou ganhar, mas vou lutar para isso. Falei com o treinador antes da prova o que queria fazer. Queria mostrar no final quem sou eu, o atual campeão mundial e o cara que vai brigar por essa medalha de ouro", disse em entrevista ao SporTV.