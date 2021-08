Ginasta Simone Biles está fora da final de solo nas Olimpíadas

Simone é conhecida como uma das atletas mais cotadas para medalhas de ouro, se classificou para todas as cinco finais individuais, tendo ficado em primeiro no individual geral, mas alega que problemas com a saúde mental tem sido a motivação de suas decisões.

"Simone retirou-se da final de solo e vai tomar uma decisão sobre a trave ainda esta semana. De qualquer forma, estamos todos com você, Simone", disse a entidade, em nota publicada no Twitter.

A Norte Americana Simone Biles optou por ficar fora da final da disputa por medalha no solo nas Olimpíadas 2021. O comunicado foi feito do domingo (1º), nas redes sociais da entidade que administra a ginástica nos Estados Unidos.

