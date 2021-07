Fernando Scheffer garante medalha de bronze na natação

Fernando Scheffer, de 23 anos, conquistou a medalha de bronze, a primeira medalha olímpica da natação desde o bronze de Cesar Cielo, em 2012.

De acordo com a Agência Brasil, o atleta cumpriu os 200 metros estilo livre em 1min44s66, nesta segunda-feira (26) no Centro Aquático de Tóquio. As medalhas de ouro e prata ficou com dois representantes da Grã-Bretanha, Thomas Dean, com o tempo de 1min44s22, e Duncan Scott, com 1min44s26.