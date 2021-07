Fernando Scheffer ganha primeira medalha do Brasil na natação

Com o pódio, o Brasil já tem 4 medalhas nas Olimpíadas, somando duas pratas, com Kelvin Hoefler e Rayssa Leal, no skate; e dois bronzes, com Daniel Cargnin, no judô (até 66kg).

O gaúcho de 23 anos Fernando Scheffer, garantiu a primeira medalha de bronze do Brasil na natação 200m livres, com o tempo de 1min44s66.

