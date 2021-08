Felipe dos Santos termina 1º dia do decatlo entre 10 melhores nas Olimpíadas

A modalidade consiste nas provas de 100 metros rasos, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros rasos, 110 metros barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de dardo e 1500 metros. Felipe foi destaque ao participar dos 100 metros (m) rasos que fechou com 10s58, somando 956 pontos. No salto em distância, ele alcançou 7,38 m e adicionou outros 905 pontos.

Felipe dos Santos ficou entre os 10 melhores do mundo, nesta terça-feira (03), ao terminar o primeiro dia de competição no decatlo, nas Olimpíadas de Tóquio.

