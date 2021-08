Erica Sena é punida e perde bronze na marcha atlética em Tóquio

O ouro ficou com a italiana Antonella Palmisano com o tempo de 1h29min12. A prata foi para a colombiana Sandra Lorena Arenas, com 1h29min37e o bronze para a chinesa Hong Liu, com 1h29min57.

De acordo com a Folha de São Paulo, na marcha atlética, os atletas são rigorosamente fiscalizados para não dobrarem o joelho, burlando o movimento da marcha. Como foi a terceira advertência, Erica foi punida com uma parada de dois minutos.

Erica Sena perdeu a chance de conquistar a primeira medalha de bronze nas Olimpíadas, nesta sexta-feira (06). Ela teria feito um movimento irregular na volta final e ficou fora do pódio ao levar punição de 2 minutos. Erica terminou a prova na 11ª colocação com o tempo 1h31min39s.

