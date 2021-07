Connor Fields deixa UTI após sofrer hemorragia cerebral na semifinal das Olimpíadas

Connor Fields deixou a UTI, neste sábado (31), ao sofrer uma hemorragia cerebral após o grave acidente na semifinal das Olimpíadas de Tóquio. A informação foi confirmada pela USA Cycling.

"Durante as semifinais olímpicas de BMX Racing, Connor Fields caiu na primeira curva. Ele foi transportado pela tabela para fora do local do evento e transferido para o hospital de sua preferência em Tóquio, o St. Luke's International Hospital. Ele foi acompanhado pelo Diretor Médico da Equipe Olímpica dos EUA, juntamente com a equipe e treinadores médicos de ciclismo dos EUA. A equipe está em contato com sua família imediata enquanto eles navegam em suas opções de cuidados após a avaliação. Os médicos relataram que Fields teve uma hemorragia cerebral no local. Depois de uma noite na UTI, os médicos têm o prazer de informar que não houve sangramento adicional e que não foram encontrados novos ferimentos. Fields foi retirado da unidade de cuidados intensivos e permanecerá no hospital até ser liberado", diz a nota.

De acordo com o Globo Esporte, o atleta seguirá no hospital se recuperando.