Confira classificação de cada país nas Olimpíadas de Tóquio

O Brasil enviou 301 atletas para as disputas, sendo o número menor que na Rio 2016, quando houve 465 brasileiros competindo em casa. Até esta quarta-feira (28), o Brasil já conquistou 5 medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata e duas de bronze, ocupando a 17ª posição no ranking países das Olimpíadas.

Os Jogos Olímpicos começaram na quarta-feira (21) e devem terminar no dia 8 de agosto. De acordo com a BBC, serão competições envolvendo 33 esportes, com 339 eventos de medalha realizados em 42 locais em todo o Japão.

