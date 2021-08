COI confirma 31 novos casos e número sobe para 358 nas Olimpíadas

Com os novos casos divulgados, o número de registro de pessoas infectadas pela doença e que estão diretamente ligadas aos jogos de Tóquio chega a 358. Destes, 33 são atletas, 226 são residentes e 132 não são residentes no Japão.

O Comitê Olímpico Internacional confirmou 31 novos casos de Covid-19 de pessoas ligadas aos jogos de Tóquio, nas últimas 24 horas - um contaminado é atleta. No último registro, na noite de terça-feira (horário de Brasília), foram divulgados 29 casos, com um atleta infectado.

