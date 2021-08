Brasileiro faz 8 pontos no salto individual mas fica sem medalha no hipismo

Na sexta-feira (6), os conjuntos competem por medalhas no salto por equipes. Além de Mansur e Zanotelli, o Brasil participa com Rodrigo Pessoa e Pedro Veniss. Pessoa, dono de três medalhas olímpicas de hipismo – duas de bronze por equipes em Atlanta 1996 e Sidney 2000 e uma de ouro, no individual, em Atenas 2004 – monta Carlito´s Way. Veniss, em sua segunda participação olímpica, monta Quabri d´s Isle.

O brasileiro Yuri Mansur levou 8 pontos e fez o percurso em 87 segundos e 27 centésimos, com isso, ele não tem mais chances de medalha na final de saltos do hipismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputada nesta quarta-feira (4).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.