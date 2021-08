Brasileiras terminam em 9º lugar na vela e ficam sem medalhas nas Olimpíadas

O ouro ficou com as britânicas Hannah Mils e Eilidh McIntyre, que conquistaram o bicampeonato olímpico na classe. A prata terminou com as polonesas Agnieszka Skrzypulec e Jolanta Ogar, enquanto o bronze foi conquistado pelas francesas Camille Lecointre e Aloise Retornaz.

Fernanda Oliveira e Ana Barbachan se despediram sem medalhas das Olimpíadas de Tóquio ao disputarem, nesta quarta-feira (04), na classe 470 na regata final. A equipe do Brasil ficou na nona posição na classificação geral do torneio.

