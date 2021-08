Brasileira cai do cavalo, não completa prova e fica em último no pentatlo

No pentatlo moderno, as provas de natação, esgrima, hipismo e disputa combinada de corrida e tiro esportivo são convertidas em pontos. Vence quem tiver maior pontuação.

A prata ficou com a lituana Laura Asadauskaite, que somou 1.370 pontos. O bronze foi para a húngara Sarolta Kovacs, co 1.368 pontos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Iêda Guimarães sofreu queda na disputa do hipismo do pentatlo moderno, nesta sexta-feira (6), nas Olimpíadas de Tóquio.

