Brasil vence o México nos pênaltis e vai para final nas Olimpíadas

O Brasil está na final das Olimpíadas de Tóquio. A bola rolou no Kashima Stadium às 5h (horário de Brasília) e o duelo foi decidido nos pênaltis com Brasil marcando 3 e México errando duas bolas. O duelo marcou a revanche da final olímpica de 2012, disputada em Londres, que terminou com os mexicanos vencendo por 2 a 1.

O México goleou a Coreia do Sul por 6 a 3 nas quartas de final da competição, enquanto o Brasil se classificou para as semifinais após bater o Egito por 1 a 0.

O Brasil vai enfrentar o ganhador de Japão x Espanha, que se enfrentam mais tarde, na outra semifinal das Olimpíadas.

O México estava escalado com: Ochoa; Loroña, Montes, Vásquez e Jesús Angulo; Romo, Esquivel e Córdova; Antuna, Vega e Martín.

Já o Brasil foi a campo com: Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Bruno Guimarães e Douglas Luiz; Antony, Claudinho, Paulinho e Richarlison.

O jogo

O Brasil controlou as ações da partida e finalizou duas vezes com muito perigo.

Aos 22, é a vez do goleiro espalmar bomba de Daniel Alves em cobrança de falta. Aos 27, o árbitro marcou pênalti de Esquivel em Douglas Luiz, mas anulou após revisar o lance.

Na reta final, aos 41, Romo chutou de primeira e obrigou Santos a praticar grande defesa, enquanto aos 45 é Diego Carlos quem evitou o gol de Antuna.

O México voltou com uma mudança, enquanto o Brasil é o mesmo do primeiro tempo.

O segundo tempo repetiu o cenário da primeira etapa, com o Brasil controlando a posse e com o México apostando nos contra-ataques e nas bolas paradas, mas sem chances de gols.

A oportunidade mais clara foi brasileira, com Richarlison cabeceando a bola na trave após cruzamento de Daniel Alves. Com o empate parcial, a primeira semifinal do futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóqui foi para a prorrogação.