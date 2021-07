Brasil perde nos pênaltis para o Canadá e é eliminado em Tóquio

Pelas quartas de final das Olimpíadas de Tóquio, o Brasil encarou o Canadá nesta sexta-feira (30), às 5h (horário de Brasília), em Miyagi, no Japão, e o Canadá ganhou nos pênaltis.

O Brasil encerrou a primeira fase em segundo no Grupo F, com duas vitórias e um empate. A seleção canadense foi a segunda colocada no Grupo E, com uma vitória e dois empates.

Brasil começa assustando com boa chegada de Tamires logo aos 14, mas a finalização sai por cima do gol. Depois, durante boa parte do primeiro tempo, o Canadá é quem comanda as ações e ronda a área brasileira, mas sem levar grande perigo ao gol de Bárbara. Após lance de possível pênalti para o Brasil, mas descartado pelo VAR, a equipe de Pia parece acordar e consegue boas chances. Na melhor delas, Debinha rouba a bola no campo de ataque, mas prefere o chute a passar para Duda e para em Labbe.

Segundo tempo é de bastante igualdade e raras chances de gols. Ludmila entra e dá velocidade ao ataque brasileiro, mas falta aproximação para as jogadoras brasileiras e o Canadá é quem mais assusta logo aos 15, com Gilles, que acerta uma cabeçada no travessão de Bárbara.

Ludmila teve a melhor chance do primeiro tempo da prorrogação até aqui. Ela disparou em velocidade, tentou o passe para Debinha, mas a goleira Labbe saiu bem e conseguiu abafar. Tudo igual ainda. Teremos mais 15 minutos de jogo.

Como o empate persistiu, a decisão aconteceu após cobranças de pênaltis. A goleira Bárbara ainda pegou uma, mas o Canadá saiu na frente e a goleira defendeu duas bolas brasileiras.