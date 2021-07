Brasil fica fora do pódio da ginástica e ouro vai para Hashimoto

Nesta quarta-feira (28) foi realizada a final individual geral masculina das Olimpíadas de Tóquio. Os atletas apresentaram solo, salto, barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças e argolas.

O Brasil tinha dois atletas na disputa, Caio Souza e Diogo Soares.

Caio Souza terminou em 17º na final do individual geral com 81.532 pontos e Diogo Soares em 20º com 81,198.

O ouro ficou com o favorito da competição, Daiki Hashimoto com 88,465 pontos. A prata foi para Xiao Ruoteng com 88,065 e o bronze para Nikita Nagornyy com 88,031.