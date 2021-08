Brasil fica fora da final na ginástica artística

A equipe brasileira de ginástica rítmica foi eliminada das Olimpíadas de Tóquio após terminar a prova na 12ª colocação, com 73.250 pontos, na noite desta sexta-feira (6).

“Estamos muito felizes. Infelizmente, na bola, aconteceu um erro no final da série, mas estava tudo indo lindo, preciso e como a gente esperava. Aconteceu no final e conseguimos nos recuperar muito bem. No misto foi o que vocês viram, conseguimos ir muito bem na nossa série, com excelência e precisão, e estamos muito felizes. Passamos por muitas coisas até chegar aqui e, junto com a Camila, nossa técnica, e a Bruna, nossa coreógrafa, nós cinco conseguimos nos superar. O sentimento é de muita felicidade. Essa é a nossa primeira Olimpíada, e somos muito novas, mas em Paris 2024 vamos com força total e, quem sabe, sair com uma medalha”, disse Maria Eduarda Arakaki ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Das 14 seleções participantes da etapa classificatória, apenas as 10 primeiras seguiram adiante.