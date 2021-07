Brasil fica fora da final do salto em distância nas Olimpíadas

"Valeu muito a pena. Não me classifiquei para a final, mas estou muito feliz. É a realização de mais um sonho, não tem nada igual a uma Olimpíada. São 16 anos treinando, então, claro, valeu tudo. Agora eu gostei da coisa, vou ficar treinando mais, tenho vaga no Mundial e espero conseguir marcas melhores. Aguardem boas coisas de mim", disse Samory para o UOL. O atleta chegou perto da marca, alcançando 7,88m.

Na manhã deste sábado (31), Alexandro Melo e Samory Fraga disputaram as eliminatórias do salto em distância nas Olimpíadas de Tóquio.

