Brasil enfrenta Egito nas quartas de final do futebol neste sábado

Com isso os dois times se enfrentam nas quartas de final. O jogo será no próximo sábado (31), às 7h, em Saitama.

A seleção brasileira masculina venceu a Arabia Saudita por 3x1 nesta quarta-feira (28) e avançou para as quartas de final das Olimpíadas de Tóquio. O Egito venceu a Austrália por 2 a 0, e garantiu a segunda posição do Grupo C.

