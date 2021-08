Brasil chega a 19 medalhas nos Jogos Olímpicos; veja

Ainda a definir Futebol masculino (ouro ou prata) Beatriz Ferreira, do boxe (ouro, prata ou bronze) Hebert Conceição, do boxe (ouro, prata ou bronze)

Bronze Alison dos Santos (400m com barreiras) Thiago Braz (salto com vara) Abner Teixeira (boxe até 91kg) Mayra Aguiar (judô) Daniel Cargnin (judô) Bruno Fratus (natação 50m livre) Fernando Scheffer (natação 200m livre) Luisa Stefani e Laura Pigossi (tênis)

AS MEDALHAS DO BRASIL ATÉ O MOMENTO

A medalha de prata conquistada por Pedro Barros no skate park fez com que a delegação brasileira igualasse em Tóquio 2020 o seu recorde histórico de medalhas em uma única edição das Olimpíadas. No quadro de medalhas, o país soma 16 pódios já confirmados, além de mais medalhas já garantidas, mas faltando definir a cor (boxe pode ser ouro, prata ou bronze, enquanto o futebol só ouro ou prata). Essa soma dá 19.

