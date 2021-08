Boxe: Bia Ferreira garante medalha de bronze e vai à semifinal em Tóquio

Bia Ferreira já garantiu a medalha de bronze ao derrotar a uzbeque Raykhona Kodirova por decisão unânime nas quartas de final do boxe olímpico, nesta terça-feira (03), na categoria peso-leve (até 60kg), em Tóquio. No boxe não há disputa de terceiro lugar e todos os semifinalistas sobem ao pódio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.