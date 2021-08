Boxe: Abner Teixeira comemora bronze nas Olimpíadas de Tóquio

"Outro dia muitos garotos da minha idade não tinham empolgação com estudos, se informar, buscar conhecimento através do estudo. Mas o Vladimir Godoi, que me iniciou no boxe, colocou isso muito forte desde o início e me disse: ou você estuda ou não vai treinar mais. E assim segui o caminho nos dois, porque tem muita importância", contou Abner em entrevista ao Globo Esporte.

