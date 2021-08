Atletas da Grécia deixam Vila Olímpica após testarem positivo para Covid

"Ontem, quatro das 12 nadadoras artísticas gregas hospedadas na Vila Olímpica testaram positivo para a Covid-19. Apesar de testarem negativos, os sete demais integrantes foram designados como contatos diretos e, por isso, também foram transferidos para outra instalação. Obviamente, os protocolos de Tóquio 2020 estão sendo cumpridos e, como anunciado pelo Comitê Olímpico Grego, os nadadores gregos não participaram do evento de duplas de ontem e estão fora dos eventos por equipes", disse porta-voz do COI, Mark Adams.

