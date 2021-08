Após fazer história, Rebeca Andrade se despede de Tóquio: 'muito grata'

A brasileira Rebeca Andrade foi em busca de sua terceira medalha nas Olimpíadas de Tóquio nesta segunda-feira (2). A ginasta terminou em quinto lugar no solo, mas volta para o Brasil trazendo duas medalhas históricas.

A atleta ganhou medalha de prata no individual geral, feito inédito na história do esporte feminino, e se tornando a segunda atleta mais completa do mundo. Rebeca também ganhou o sonhado ouro no salto.

"Estou muito feliz com todas as apresentações que fiz desde o primeiro. Estou muito feliz, é uma coisa vem de dentro para fora. Acho que essa alegria vem de dentro para fora e, por isso, tantas pessoas se encantaram. Eu amo me apresentar no solo, e estou levando para casa duas medalhas inéditas, que foram conquistadas com muito esforço, muito suor e trabalho de muita gente. Não tem como não estar feliz", disse, ao SporTV.

"Acho que as pessoas conheceram bastante o que é a ginástica e a minha história. Tive conquistas que foram inéditas para a ginástica, que vão inspirar muitas pessoas. Isso é um orgulho para mim, estou fazendo a diferença assim como outras pessoas de outras pessoas, de outras gerações, fizeram a diferença para que eu estivesse aqui. Sou muito grata por ter tido essa oportunidade, por ter sido inteligente o suficiente para não deixado passar. Aproveitei o máximo que pude dessa competição, acho que todos viram isso. Estou muito grata e muito feliz", completou.