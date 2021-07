Antivacina, nadador americano se recusa a usar máscara após prova nas Olimpíadas

O nadador americano Michael Andrew se recusou a usar máscara após a prova dos 200 m medley nas Olimpíadas de Tóquio. Ele ficou em 5º lugar e falou com os jornalistas, ignorando os pedidos dos voluntários sobre o uso do equipamento contra a Covid-19.

